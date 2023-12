Trasporto pubblico a Napoli

Torna la Ztl Morelli a Chiaia, sarà attivata dal weekend dell’Immacolata 2023 La Ztl Morelli-Filangieri-dei Mille sarà riattivata nel weekend del Ponte della Festa dell’Immacolata. Come funzionerà.

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Torna dal prossimo weekend la Ztl di via Morelli, via Filangieri e via Dei Mille a Chiaia. Sarà riattivata a partire dal Ponte della Festa dell'Immacolata, tra il 7 e l'8 dicembre prossimi, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Come ogni anno, quindi, salvo imprevisti, tornerà la Ztl di Natale nelle vie dello shopping di lusso. Gli orari dovrebbero essere i consueti. La Zona a Traffico limitato, quindi, dovrebbe essere in vigore fino all'Epifania2024, tutti i sabati, domeniche, festivi e prefestivi dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Potrà entrare solo chi è in possesso del regolare permesso, altrimenti si rischia una multa salata.

"Quest'anno sarà riattivata la Ztl Morelli – spiega Francesco De Giovanni, consigliere della I Municipalità Chiaia-Posillipo-San Ferdinando ed ex presidente del parlamentino di piazza Santa Maria degli Angeli – mi sono informato presso la Municipalità, che ha confermato l'attivazione della telecamera nel periodo natalizio".

Quali sono le strade interessate dalla Ztl di Chiaia

Ma quali sono le strade coinvolte nella ZTL "Morelli – Filangieri – Mille"? Ecco di seguito il perimetro:

Via Morelli;

Vico Santa Maria Cappella Vecchia;

Piazza dei Martiri (nella carreggiata esterna alle fioriere, di collegamento di via Morelli con via S. Caterina a Chiaia) nonché i veicoli autorizzati a transitare nel I tratto di Via Chiaia;

Via Santa Caterina;

Via Gaetano Filangieri;

Via dei Mille (tratto dall'intersezione di via Filangieri alla confluenza di via Nisco);

rampa Caprioli;

rampe Brancaccio,

piazzetta Mondragone.

Chi può entrare nella zona a traffico limitato

All'interno della Ztl possono circolare:

a) i mezzi pubblici non di linea (bus, taxi, autovetture pubbliche a noleggio con conducente);

b) i veicoli delle Forze dell'Ordine, di Soccorso, della Protezione Civile;

c) i veicoli intestati ad Enti Pubblici Locali e veicoli delle Società controllate dal Comune di Napoli, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;

c1) motoveicoli e ciclomotori.

Nonché le seguenti categorie in possesso dei requisiti come indicati nel disciplinare per il transito nelle Zone a Traffico Limitato e in possesso dell'autorizzazione:

d) veicoli dei residenti;

e) veicoli dei domiciliati;

f) veicoli dei non residenti, titolari di posto auto fuori sede stradale;

g) veicoli per il trasporto merci: trasporto merci per servizi interni alla ZTL (carico e scarico consentito dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00);

h) veicoli intestati a Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi;

i) veicoli dei clienti degli alberghi;

j) veicoli dei clienti delle autorimesse;

k) veicoli con a bordo un medico con obbligo di visita domiciliare a pazienti residenti all'interno della ZTL;

l) veicoli per funzioni di interesse pubblico per particolari esigenze che richiedano l'utilizzo di un veicolo;

Come chiedere il permesso per accedere

È possibile, ad ogni modo, richiedere un permesso di accesso temporaneo alle ZTL in caso di necessità. I pass possono essere rilasciati, per esempio, per traslochi, interventi manutentivi su fabbricati, appartamenti, negozi, visite o esami clinici per soggetti con problemi di deambulazione, carico/scarico materiali e suppellettili per manifestazioni autorizzate. Per fare domanda, bisognerà inviare una email all'indirizzo: ztlmorelli@anm.it.