Torna la pioggia su Napoli e in Campania nel fine settimana del 28-29 settembre Sarà un fine settimana di pioggia quello del 28-29 settembre sulla Campania. Poi altri due giorni di sole prima del ritorno dei temporali.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le previsioni meteo per Napoli e la Campania

Fine settimana con pioggia quello in arrivo su Napoli e la Campania: sabato 28 settembre sarà la giornata con il tempo maggiormente instabile e con piogge diffuse su tutta la regione, mentre domenica 29 settembre ci sarà una parziale schiarita, con il meteo che però resterà incerto, con qualche pioggia sporadica. Possibili allerte meteo nelle prossime ore, in particolare per la giornata di sabato, da parte della Protezione Civile Regionale. Questa alternanza di pioggia e sole continuerà ancora a lungo, come spiegato anche in una recente intervista a Fanpage.it dal professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore di climatologia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II:

A settembre abbiamo avuto giornate di forte pioggia seguite dal ritorno del sole. Queste due fasi si alterneranno per diverso tempo, causando non pochi problemi anche solo per capire come vestirsi. Questo perché la Natura sta seguendo il suo classico principio della "compensazione", e dunque dopo la forte siccità estiva avremo piogge anche intense per tutto l'autunno, che comunque si alterneranno a improvvise giornate di sole con temperature al rialzo, e così via almeno fino all'inverno.

Lo scenario meteorologico non muterà neppure la prossima settimana, con sole e caldo tra lunedì e martedì seguiti da piogge e calo termico tra mercoledì e venerdì. Un'alternanza che proseguirà ancora a lungo, anche se per attendere "finestre" estive bisognerà attendere i giorni delle ottobrate, fenomeno climatico tipicamente centro-meridionale, ma, soprattutto, la cosiddetta estate di San Martino.