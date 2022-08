Torna Ecosuoni, a Palma Campana arrivano Fast Animals and Slow Kids e Nicola Siciliano Il 3 e 4 settembre torna EcoSuoni festival che avrà tra i protagonisti i Fask e Nicola Siciliano.

A cura di Redazione Napoli

I Fast Animals and Slow Kids (ph Sara Paganotto)

Fast Animals and Slow Kids, Nicola Siciliano, Generic Animal, Fuera saranno tra i protagonisti della decima edizione di Ecosuoni Festival, la rassegna che si terrà il 3 e 4 settembre, a partire dalle ore 21, presso il Centro O’ Giò (Via Ugo de Fazio, 13) a Palma Campania (NA). Sarà una due giorni che mescolerà rock, rap, pop, urban, se proprio vogliamo ancora ragionare per gabbie di genere in cui il pubblico campano potrà godere di uno dei festival che più di tutti cerca da tempo di coniugare ecologia, recupero di spazi sociali e concerti di qualità. In provincia di napoli, quindi continua la musica anche in coda alla stagione estiva.

E dopo due anni di pandemia e difficoltà di rimettere su uno spazio live l'Ecosuoni raddoppia, allungandosi su due giorni: "C’è stato un lavoro lungo e accurato nel selezionare i musicisti coinvolti il 3 settembre – dichiara Agostino Finetti, art director di Ecosuoni Festival –, ci siamo orientati su nomi che potessero enfatizzare quella linea artistica da sempre parte integrante della nostra identità: guardare in avanti, filtrando attraverso sensibilità e competenze professionali, quei progetti caratterizzati da una concreta futuribilità. Ecco, dunque, un lotto di artisti che rappresentano la nostra ennesima scommessa, nella certezza che i presenti saranno entusiasti di vivere una due giorni così".

Il primo giorno, il 3 settembre, quindi saranno protagonisti Iosonorama, Marta Tenaglia, Fuera e il rapper napoletano, Nicola Siciliano una delle giovani promesse del rap campano, mentre il secondo giorno avrà tra i protagonisti Scott Siskind, Donix, Generic Animal e i Fast Animals and Slow Kids: "La seconda serata di Ecosuoni – continua Finetti – integra sonorità e attitudini che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare durante un percorso di proposte live giunto ormai alla decima edizione. Il 4 settembre si vive tutto d’un fiato, con quella intensità esplosiva pronta a infiammare palco e platea. Sarà un evento imperdibile".