Torna Conversazioni, tra gli ospiti del festival letterario di Capri Frank Miller e Atticus Lish Compie 17 anni Conversazioni, uno dei festival Letterari più noti del Psese e quest’anno a Capri e Anacapri arrivano scrittori e scrittrici come Frank Miller, Atticus Lish e Leah Hager Cohen.

A cura di Redazione Napoli

Frank Miller

Compie 17 anni il Festival letterario Conversazioni che si tiene a Capri e negli anni ha portato alcuni tra i più grandi scrittori al mondo nell'isola dei Faraglioni. Si terrà dal 24 giugno al 3 luglio, infatti, il festival diretto da Antonio Monda e Davide Azzolini, per l'appuntamento al tramonto a Piazzetta Tragara con sei incontri per due week end consecutivi (24, 25 e 26 giugno e 1, 2 e 3 luglio – ore 19.00), a cui si aggiungono tre appuntamenti a Villa San Michele ad Anacapri, grazie alla collaborazione con la Fondazione Villa San Michele (27, 28 e 29 giugno – ore 19.00).

Anche quest'anno passeranno per Capri scrittori e scrittrici di peso internazionale come Atticus Lish, Rachel Eliza Griffiths, Leah Hager Cohen, Marina Sagona, Eraldo Affinati, Charmaine Wilkerson, John Banville, Frank Miller e l'ultimo Premio Strega italiano Emanuele Trevi. Gli scrittori converseranno assieme a Monda a partire dal tema di quest'ultima edizione, ovvero Betrayal/Tradimento letto nelle sue diverse declinazioni "dall’adulterio all’infedeltà in amicizia, dal tradimento di ideali alla fede religiosa, dalla fiducia nelle istituzioni ai rapporti di lealtà tra due persone, dai tradimenti più celebri della storia al cinema e alla letteratura che talvolta propongono traduzioni lontane dall’originale".

Il programma degli incontri tra Capri e Anacapri

Venerdì 24 giugno aprirà la rassegna lo scrittore americano Atticus Lish autore del libro In guerra per Gloria (Rizzoli )che racconta i sogni perduti dell’America di oggi attraverso gli occhi di un adolescente.

aprirà la rassegna lo scrittore americano autore del libro In guerra per Gloria (Rizzoli )che racconta i sogni perduti dell’America di oggi attraverso gli occhi di un adolescente. Sabato 25 giugno toccherà alla poetessa, scrittrice, fotografa e artista visiva americana Rachel Eliza Griffiths , che nel suo libro più recente Seeing the Body "abbina la poesia alla fotografia, esplorando la memoria, la femminilità nelle persone di colore, il paesaggio americano e la rinascita".

toccherà alla poetessa, scrittrice, fotografa e artista visiva americana , che nel suo libro più recente Seeing the Body "abbina la poesia alla fotografia, esplorando la memoria, la femminilità nelle persone di colore, il paesaggio americano e la rinascita". Domenica 26 giugno a Piazzetta Tragara ci sarà la scrittrice Leah Hager Cohen , autrice tra gli altri del romanzo Come un petalo bianco d’estate (Garzanti, 2013), inserito tra i libri dell’anno dal New York Times e premiato dall'associazione dei librai indipendenti americani, mentre a giugno 2022 è uscito per Sur Edizioni " Matrimonio in cinque atti".

a Piazzetta Tragara ci sarà la scrittrice , autrice tra gli altri del romanzo Come un petalo bianco d’estate (Garzanti, 2013), inserito tra i libri dell’anno dal New York Times e premiato dall'associazione dei librai indipendenti americani, mentre a giugno 2022 è uscito per Sur Edizioni " Matrimonio in cinque atti". Lunedì 27 giugno sarà ospite l’artista Marina Sagona che nel libro La Commedia delle donne (Angelo Longo, 2021) ha ritratto i personaggi femminili della Divina Commedia.

sarà ospite l’artista che nel libro La Commedia delle donne (Angelo Longo, 2021) ha ritratto i personaggi femminili della Divina Commedia. Martedì 28 giugno arriva a Capri Eraldo Affinati autore di libri come Campo del sangue (Mondadori, 1997) e L’uomo del futuro (Mondadori, 2016) che nel 2019 ha pubblicato il libro Il Vangelo degli angeli (HarperCollins, 2021) in cui spazia dall'educazione di studenti svantaggiati a una profonda analisi dei temi etici.

autore di libri come Campo del sangue (Mondadori, 1997) e L’uomo del futuro (Mondadori, 2016) che nel 2019 ha pubblicato il libro Il Vangelo degli angeli (HarperCollins, 2021) in cui spazia dall'educazione di studenti svantaggiati a una profonda analisi dei temi etici. Mercoledì 29 giugno , chiude gli appuntamenti a Villa San Michele la scrittrice americana Charmaine Wilkerson in uscita in Italia con il suo primo romanzo edito da Frassinelli, "Dolce nero", che diventerà una serie tv prodotta da Oprah Winfrey.

, chiude gli appuntamenti a Villa San Michele la scrittrice americana in uscita in Italia con il suo primo romanzo edito da Frassinelli, "Dolce nero", che diventerà una serie tv prodotta da Oprah Winfrey. Venerdì 1 luglio il Festival torna a Piazzetta Tragara con lo scrittore, giornalista e sceneggiatore irlandese John Banville, utore tra gli altri de Il mare vincitore del Booker Prize nel 2005 e il cui ultimo romanzo è Il dubbio del killer (Guanda, 2022).

il Festival torna a Piazzetta Tragara con lo scrittore, giornalista e sceneggiatore irlandese utore tra gli altri de Il mare vincitore del Booker Prize nel 2005 e il cui ultimo romanzo è Il dubbio del killer (Guanda, 2022). Sabato 2 luglio tocca a uno dei colpi del festival di quest'anno, ovvero l'arrivo del disegnatore, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense Frank Miller. Autore di fumetti come Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro, Sin City e 300, è considerato uno dei fumettisti americani più importanti e influenti dell'epoca contemporanea.

tocca a uno dei colpi del festival di quest'anno, ovvero l'arrivo del disegnatore, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense Autore di fumetti come Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro, Sin City e 300, è considerato uno dei fumettisti americani più importanti e influenti dell'epoca contemporanea. Domenica 3 luglio concluderà l’edizione italiana del festival il romanziere, saggista e critico letterario Emanuele Trevi vincitore nel 2021 del premio Strega per il suo romanzo Due vite.

Tutti gli ingressi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti e come sempre al pubblico sarà distribuita l'antologia con i testi inediti degli scrittori ospiti. Conversazioni, poi, continuerà con la leg statunitense che prevede sei appuntamenti: dopo l'incontro a New York con Adam Gopnik, a novembre si inaugurano due tappe a Washington con Frank Bruni e Bob Woodward, mentre dal 5 all'8 dicembre a New York chiuderanno l’edizione 2022 Leslie Jamison, Daniel Libeskind, Judith Turman e Stuart Klawans.