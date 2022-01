Torna a Napoli la “Befana solidale”: 250 regali per i bambini meno fortunati, Siani ospite d’onore Torna a Napoli la “Befana solidale”, un’iniziativa della Confesercenti Campania che dona regali agli istituti che si occupano dei bambini meno fortunati. Ospite d’onore quest’anno l’attore e regista Alessandro Siani.

A cura di Simona Buscaglia

Questa mattina sono stati consegnati 250 regali della Befana a sei istituti e fondazioni di Napoli e provincia che si occupano dei bambini meno fortunati. La "Befana solidale", questo il nome dell'iniziativa organizzata da Confesercenti Campania, di questo 2022 ha visto come ospite d'onore l'attore e regista Alessandro Siani, in questi giorni al cinema con la pellicola "Chi ha incastrato Babbo Natale", ma anche il magistrato anticamorra Catello Maresca, consigliere comunale di Napoli. "Doniamo l'anima alle nostre imprese, ma il cuore è dei nostri bambini – esordisce Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente di Confesercenti Nazionale con delega al Mezzogiorno – perché nonostante le difficoltà economiche i nostri iscritti non dimenticano mai i meno fortunati, gli ultimi, e restano legati alla nostra terra".

Un'iniziativa che mette al centro i bambini e i loro desideri

La Befana solidale può essere un modo per accendere una luce di speranza anche nelle situazioni più buie: "È una bellissima iniziativa di Confesercenti – ha detto Siani – alla quale va il mio plauso, specie perché organizzata in questo momento così difficile per tutti. Idee strepitose come questa danno anche la possibilità di confermare che in una città come Napoli, che ha le sue ombre, c'è sempre una luce che può fare da riferimento". Questo momento difficile, tra fragilità economica e pandemia, colpisce sempre di più i minori, che spesso si ritrovano senza mezzi per affrontare il futuro: "Ancora una volta – ha affermato Maresca – Napoli ha dimostrato di avere un cuore grande anche nei momenti più difficili. Splendida la continua dimostrazione di vicinanza nei confronti di chi ha più bisogno. I bambini devono essere l'obiettivo principale dei nostri sforzi: la fragilità e le difficoltà che viviamo quotidianamente danneggiano in maniera molto più pesante proprio i bambini".