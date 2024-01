Torna a casa e trova la sua auto in fiamme: “È stato il mio ex”. E lo denuncia per maltrattamenti I carabinieri, intervenuti sul posto, a Casal di Principe, hanno deferito l’uomo. La donna ha rivelato di essere da tempo vittima di violenze e minacce da parte dell’ex. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ha visto improvvisamente la sua auto avvolta dalle fiamme e non ha avuto dubbi: "È stato il mio ex" ha riferito ai carabinieri, che sono poi intervenuti sul posto. La vicenda risale alla mattinata di oggi, domenica 21 gennaio, a Casal di Principe, nella provincia di Caserta: sul posto, dopo una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Casal di Principe, ai quali la proprietaria della vettura in fiamme ha subito riferito che ad appiccare l'incendio poteva essere stato il suo ex compagno.

È stato a quel punto che la donna ha denunciato ai militari dell'Arma di essere da tempo vittima di violenze, maltrattamenti e minacce da parte dell'ex compagno. I carabinieri, dopo aver raccolto la denuncia della donna ed effettuato i rilievi del caso sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incendio e individuarne il responsabile. Così, l'ex compagno della donna, è stato identificato dai militari e deferito in stato di libertà.