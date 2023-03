Torna a cadere la neve a Montevergine: temperature crollano a -4 sul Partenio Torna a cadere la neve sull’Appennino campano: a Montevergine, sul Monte Partenio, temperature a -4 anche in tarda mattinata e Santuario innevato dalla notte.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Torna a cadere la neve sul Monte Partenio: e il Santuario di Montevergine torna ad innevarsi. Nonostante le temperature in aumento in tutta la Campania, sui monti dell'Appennino regionale le temperature questa notte sono letteralmente crollate. E questa mattina, a quota 1.500 metri sul livello del mare, le temperature si aggiravano attorno ai meno quattro gradi centigradi. E così, la neve è tornata a cadere: non durerà per molto tempo, anzi. Si prevede che nelle prossime ore, lentamente, la neve tornerà a sciogliersi. Ma nel frattempo, il paesaggio è tornato simile a quello di inizio inverno.

Le immagini della neve sono state immortalate dalle stazioni meteorologiche in zona e dalle webcam presenti sul Monte Partenio, che sovrasta la provincia di Avellino assieme al Terminio. E certificazione come alle 10.30 di questa mattina, a circa 1.500 metri sul livello del mare, la temperatura era ancora molto bassa: -3.7 gradi centigradi nei pressi del Santuario di Montevergine, tradizionalmente uno dei luoghi più freddi dell'intera Irpinia visto che si trova a poca distanza dalla vetta del Partenio. La situazione meteorologica della Campania, invece, è più che positiva per i prossimi giorni: sole e temperature in aumento un po' ovunque, nonostante il forte vento che caratterizzerà invece le giornate. Un quadro che proseguirà per tutta la settimana, fino alla prossima quando invece è prevista pioggia. Ma nei prossimi giorni si potrà godere di giornate caratterizzate da clima stabile, eccezion fatta per il già citato vento, e dove la neve caduta questa notte a Montevergine sarà soltanto un ricordo.