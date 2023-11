Invasione di topi nelle scuole a Secondigliano, arriva l’Asl per la derattizzazione Il preside ha chiamato l’Asl per la derattizzazione dei plessi dell’Istituto Comprensivo del quartiere nord di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Invasione di topi all'Istituto Comprensivo 61 Sauro-Errico-Pascoli di Secondigliano. La presenza di grossi roditori è stata segnalata negli scorsi giorni nelle aree di pertinenza dei plessi Piantedosi e Sauro, scatenando l'allarme delle mamme. Molti genitori ieri non hanno portato a scuola i loro bambini. E il preside ha chiesto l'intervento dell'Asl Napoli 1 Centro per derattizzare immediatamente l'istituto, che ad ogni modo dovrebbe essere abbattuto e ricostruito nell'ambito dei lavori del PNRR. Gli studenti delle scuole primaria, d'infanzia e secondaria di I grado dovrebbero quindi essere trasferiti provvisoriamente, nell'attesa dei lavori.

A lanciare l'allarme sulla presenza di ratti erano stati negli scorsi giorni i consiglieri della VII Municipalità Giuseppe Scala e Giuseppina Salomone, che hanno chiesto con urgenza al Comune di Napoli "un intervento di derattizzazione a causa della presenza di ratti presso l'istituto Piantedosi Sauro di via Traversa Maglione a Secondigliano, per salvaguardare la salute dell'intera cittadinanza che freequentail plesso".

L'allarme delle mamme: "Topi nei plessi scolastici, intervenga l'Asl"

I rappresentanti dei genitori ieri avevano spiegato che erano stati segnalati dei topi nelle aree di pertinenza della scuola. "Abbiamo fatto le segnalazioni al Comune di Napoli e alla Polizia Locale – hanno detto i genitori – Il Municipio ci ha spiegato che la scuola è da abbattere e ricostruire e che i bimbi tra poco saranno spostati. Intanto però in queste condizioni, con la presenza di topi, non possiamo aspettare nell'attesa del trasferimento".

Ieri, il preside Piero De Luca ha chiesto l'intervento dell'Asl per la derattizzazione immediata dei due plessi: