Tonno rosso di 100 chili non idoneo al consumo umano: sequestrato nel bagagliaio di un'auto a Castellammare Sono stati gli operatori della Capitaneria di Porto a rinvenire, nel bagagliaio di un'auto sulla banchina di Castellammare, un tonno rosso di 100 chili senza provenienza e quindi non idoneo al consumo umano; il pesce è stato smaltito.

A cura di Valerio Papadia

Erano impegnati in un'attività di polizia marittima gli operatori della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia che, nella mattinata di ieri, giovedì 6 marzo, hanno scoperto e sequestrato un tonno rosso (Thunnus Thynnus) di circa 100 chili non idoneo al consumo umano. Il personale della Capitaneria di Porto di Castellammare – guidata dal capitano di fregata Andrea Pellegrino – all'interno del porto cittadino, ha ispezionato un'automobile che transitava lungo la banchina: all'interno del bagagliaio è stato rinvenuto il tonno rosso, privo di qualsiasi documento atto ad attestarne la provenienza, la zona di pesca, l'attrezzo utilizzato o il motopesca che ha effettuato la pesca.

Pertanto, il conducente del veicolo è stato sanzionato per detenzione di prodotto ittico non tracciato con una multa di mille euro, mentre il tonno, che come detto non è idoneo al consumo umano, è stato smaltito. I controlli della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia con l'obiettivo di tutelare la risorsa ittica, ma anche il consumatore finale, garantendo l'immissione nel mercato di prodotto di cui sia chiara la provenienza, anche a tutela degli operatori autorizzati, proseguiranno anche nei prossimi giorni.