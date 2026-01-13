napoli
Tom & Jerry a Napoli: quando gatto e topo del cartone animato si affrontarono all’ombra del Vesuvio

Il 2 ottobre del 1954 la puntata “Neapolitan Mouse” di Tom & Jerry, interamente ambientata a Napoli e tornata di moda con l’avvento dei social network.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Tom, Jerry e l’italiano Topo mentre osservano Nisida
Tom, Jerry e l’italiano Topo mentre osservano Nisida

C'è una puntata di Tom & Jerry che è interamente "girata" a Napoli. E che per poco non è valsa l'Oscar al miglior cortometraggio d'animazione: "Topo napoletano" (Neapolitan Mouse). In quegli anni infatti il cartone animato targato Hanna-Barbera productions faceva incetta di statuine, sfidandosi continuamente con il colosso Disney. La puntata napoletana fu uno dei tanti cortometraggi, come si chiamavano all'epoca (e ben diversi dagli episodi brevi della serie animata vera e propria, che inizierà solo anni più tardi) venne molto apprezzata dal pubblico statunitense, considerando anche che era da poco finita la Seconda Guerra Mondiale e che molti soldati a stelle e strisce ben conoscevano Napoli, per esserci stati durante la Campagna d'Italia.

Immagine

La sinossi dell'episodio

Il cortometraggio fu distribuito il 2 ottobre 1954 dalla Metro-Goldwyn-Mayer, come 86esimo cortometraggio della serie. Il titolo originale è "Neapolitan Mouse", tradotto poi in Italia come "Topo napoletano". I protagonisti sono ovviamente Tom e Jerry, che sbarcano a Napoli e ricominciano, come sempre, a litigare. Un topo locale, che si chiama Topo nella versione originale, interviene e fa da paciere, invitando poi i due a visitare le bellezze della città. I tre passano così davanti la Galleria Umberto I (chiamata erroneamente "Teatro San Carlo" da Topo, errore dovuto al fatto che l'ingresso del Teatro si trova di fronte), il Lungomare con la Fontana del Gigante ed il Vesuvio in sottofondo, e la vista di Nisida dal Belvedere.

Tom, Jerry e Topo davanti la Galleria Umberto I
Tom, Jerry e Topo davanti la Galleria Umberto I

Topo si esibisce anche nella canzone "Marì, Marì" di Vincenzo Russo ed Eduardo di Capua, commuovendosi. La trama poi si sposta sulle solite gag di inseguimento per liberarsi di tre cani, i quali vengono poi "neutralizzati" facendoli finire in mare colpiti da alcune forme di formaggio. Alla fine, i due protagonisti del cartoon americano si salutano con Topo (e con gli stessi cani) e tornano sulla nave dalla quale erano scesi, tornando negli Stati Uniti d'America. Ancora oggi, il video gira in Rete ed ha avuto una "nuova vita" con la diffusione dei social network, tornando in voga su varie piattaforma e riportando così un grande classico del XX secolo a nuova gloria. Tra l'altro, una ennesima curiosità: nel cartone si vede anche Piazza Municipio come era negli Anni Cinquanta, ovvero ricca di giardini e alberi. Non appare invece Piazza del Plebiscito, all'epoca adibita a maxi parcheggio.

Tom, Jerry e Topo davanti la Fontana sul lungomare di Napoli e il Vesuvio sullo sfondo
Tom, Jerry e Topo davanti la Fontana sul lungomare di Napoli e il Vesuvio sullo sfondo
Immagine
