“Togliti quella sciarpa del Napoli qui dentro”: Benevento, il giovane cliente-tifoso non è gradito Benevento, il barbiere intima al 16enne di togliersi la sciarpa del Napoli. Lui pensa ad uno scherzo ma poi è costretto davvero a levarla dal collo.

La sciarpa per il tifoso è un feticcio. Senso di appartenenza per i colori, slogan, magari un amuleto. Ci sono tifosi che indossano sempre e solo la stessa sciarpa, magari legata ad una vittoria particolare o acquistata in un momento particolare. Col terzo scudetto del Napoli abbiamo assistito a produzioni d'ogni sorta: sciarpe con Maradona, con slogan pro e slogan anti (esistono sciarpe contro squadre specifiche…). Insomma: un vero tifoso ha la sua sciarpa.

Come ce l'ha un ragazzo di 16 anni di Benevento, poco meno di 100 km da Napoli, la cui mamma racconta a Fanpage.it una brutta scena nella sua città di nascita e di residenza. Il tutto è accaduto in pieno centro.