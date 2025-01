video suggerito

Tiro al bersaglio sul cimitero di Portici: fori di proiettile sulla porta degli spogliatoi dei dipendenti Carabinieri al camposanto del popoloso comune alle porte di Napoli: qualcuno nella notte ha esploso colpi d'arma da fuoco vicino all'ingresso principale.

A cura di Redazione Napoli

La frase che viene in mente è un vecchio adagio napoletano: «Manco i morti fate stare quieti». E in effetti stavolta è proprio così: il cimitero di Portici, popoloso centro alle porte di Napoli, diventato tiro al bersaglio, per motivi ancora tutti da appurare. Questi i fatti, raccontati dai carabinieri della stazione di Portici e della sezione operativa di Torre Del Greco: ieri i militari sono intervenuti in via dei Cipressi, nei pressi del camposanto porticese.

Sulla porta d’ingresso agli spogliatoi e ai servizi igienici del personale dipendente, vicino all’ingresso principale del cimitero, sono stati rinvenuti tre fori di proiettile. Il fatto è avvenuto, verosimilmente, nella notte, ma su questo occorreranno ulteriori accertamenti. Non ci sono feriti ma ovviamente sono in corso indagini in corso per chiarire matrice e dinamica. L'obiettivo è ovviamente capire se si tratta di una stupida, orribile e pericolosa bravata di qualcuno oppure di un gesto mirato ad intimidire chi lavora nel cimitero.