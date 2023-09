Tira sassi alle vetture in autostrada, poi blocca il traffico: fermato con il taser È accaduto sull’A1, nei pressi di Capua, nel Casertano: un 44enne, dopo che il suo veicolo è andato in avaria, ha cominciato a lanciare sassi contro le altre vetture, poi si è messo al centro della carreggiata e ha bloccato il traffico.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Momenti di follia sull'Autostrada A1, in corrispondenza dello svincolo di Capua, nella provincia di Caserta, dove un uomo napoletano di 44 anni è stato arrestato dalla Polizia con le accuse di lesioni, oltraggio a Pubblico Ufficiale e attentato alla sicurezza dei trasporti. Tutto inizia quando l'auto guidata dal 44enne, per un'avaria, si ferma improvvisamente prima dello svincolo di Capua: l'uomo, dopo aver parcheggiato la vettura, è andato in escandescenza e ha cominciato a lanciare sassi contro le altre automobili in transito sull'autostrada.

Sul posto sono intervenuti prima gli agenti della Polizia Stradale Sottosezione Caserta Nord e poi quelli della Sottosezione Napoli Nord. Nel frattempo, il 44enne si è piazzato al centro della carreggiata, bloccando temporaneamente il traffico: gli agenti hanno tentato di instaurare un dialogo con l'uomo, ma questi, in tutta risposta, li ha aggrediti. Con non poca difficoltà, dunque, i poliziotti sono stati costretti a utilizzare il taser per fermare il 44enne.

Al termine delle operazioni, alla luce di quanto accaduto, l'uomo è stato arrestato: giudicato con rito direttissimo, il 44enne è stato poi sottoposto agli arresti domiciliari.