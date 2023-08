Tira il freno d’emergenza sul treno regionale, poi minaccia il capotreno: caos a bordo È accaduto su un treno regionale partito da Napoli e diretto a Reggio Calabria: l’uomo è stato denunciato dalla Polizia Ferroviaria.

A cura di Valerio Papadia

Una vasta operazione, denominata "Stazioni Sicure", quella messa in campo dalla Polizia Ferroviaria nella giornata di lunedì 28 agosto nei principali scali ferroviari della Campania. Singolare quanto accaduto su un treno regionale partito dalla Stazione Centrale di Napoli e diretto a Reggio Calabria: sulla tratta Battipaglia-Agropoli, nel Salernitano, un uomo ha improvvisamente azionato il freno di emergenza del convoglio ferroviario, creando non pochi disagi alla circolazione automobilistica e mettendo in pericolo l'incolumità delle altre persone a bordo.

Il capotreno ha chiesto che l'uomo fornisse le motivazioni del suo gesto, ma questi non solo non lo ha fatto, ma si è anche rifiutato di fornire le proprie generalità. Come se non bastasse, ha minacciato il capotreno e ha danneggiato l'alloggiamento del martelletto frangivetro. All'intervento dei poliziotti, l'uomo è stato così denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per minacce, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento.

I numeri dell'operazione "Stazioni Sicure" in Campania

Sono stati circa 100 gli agenti della Polizia Ferroviaria del Compartimento Polfer Campania impiegati, lunedì scorso, nell'operazione "Stazioni Sicure". Complessivamente, invece, sono state controllate 2mila persone e 550 bagagli, mentre sono state 7 le contravvenzioni elevate dai poliziotti.