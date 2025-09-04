Tir urta il cartello “Benvenuti a Campagna” e abbatte la pensilina: ferito l’autista

L’incidente si è verificato questa mattina nella zona industriale di Campagna, in provincia di Salerno: l’autista del tir è stato soccorso e portato in ospedale.

Una disattenzione, probabilmente il rimorchio lasciato distrattamente alzato, potrebbe essere alla base dell'incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 4 settembre, a Campagna, cittadina nella provincia di Salerno: un tir, mentre si trovava in via Verticelli, nella zona industriale della cittadina, ha urtato il cartello con la scritta "Benvenuti a Campagna", abbattendo la pensilina. Dopo l'impatto, che è stato abbastanza violento e che ha provocato molto rumore, l'autista del mezzo pesante, un uomo di 58 anni, è stato sballottato all'interno della cabina, rimanendo ferito; il conducente è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo e si è steso sull'asfalto, in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area, nonché un'ambulanza del Vopi: i sanitari hanno prestato le prime cure al 58enne, che è poi stato trasportato all'ospedale "Maria SS Addolorata" di Eboli per accertamenti più approfonditi; da quanto si apprende, l'uomo non avrebbe riportato ferite molto gravi, ma soltanto escoriazioni e contusioni. Sul posto si sono recate anche le forze dell'ordine per i rilievi utili a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente; le operazioni di soccorso e la rimozione della pensilina abbattuta dal tir hanno provocato notevoli disagi alla circolazione automobilistica della zona.