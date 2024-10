video suggerito

Tir si ribalta sull'Autostrada A1 nel Casertano: morto il conducente L'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo: per lui non c'è stato nulla da fare. L'incidente ha causato notevoli disagi in Autostrada, che è stata chiusa per i soccorsi e la rimozione del tir.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale sull'Autostrada A1: un tir si è ribaltato e, purtroppo, il conducente è morto. L'incidente si è verificato al chilometro 686, tra il casello di San Vittore e Caianello, nella provincia di Caserta, in direzione Sud: da una prima ricostruzione, il grosso tir, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato, finendo la sua corsa in mezzo alla carreggiata; nell'incidente, l'autista rimaneva incastrato nell'abitacolo del tir.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, in particolare una squadra del distaccamento di Teano: i vigili del fuoco, con un elaborato lavoro, reso difficile anche dalla posizione e dalle condizioni del tir, sono riusciti, con l'attrezzatura da taglio in dotazione, a liberare il conducente dalle lamiere e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118, giunti anche loro sul posto; gli operatori, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto.

Pertanto, dopo le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco, con l'ausilio anche di una squadra proveniente da Cassino, hanno proceduto alla rimozione del veicolo. L'incidente ha provocato notevoli disagi alla circolazione automobilistica, dal momento che il tratto di autostrada interessato è stato chiuso per consentire l'intervento dei soccorsi.