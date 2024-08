video suggerito

Tir si ribalta sulla autostrada A2 Salerno-Reggio, aperta una sola corsia in direzione Sud a Grancano Incidente stradale dopo le 14 sul tratto dell’A2 dal chilometro 8,195 al chilometro 8,669, in prossimità del viadotto Grancano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tir si ribalta sull'Autostrada A2 del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria. L'incidente stradale poco dopo le ore 14,00 dopo Salerno, in direzione Sud, all'altezza del viadotto Grancano. Dopo una lunga chiusura, con uscita obbligatoria e deviazione per Fratte, attorno alle ore 20,00, è stata aperta la corsia di sorpasso. Il mezzo è stato spostato sulla corsia di marcia per far scorrere il traffico. Sono ancora in corso le attività di recupero del camion.

Il tir si è ribaltato

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono subito arrivate le forze dell'ordine, l'ambulanza del 118 ed il personale Anas. Subito dopo l'incidente, l'autostrada A2 del Mediterraneo è stata inizialmente chiusa al traffico per via di un veicolo pesante che si è ribaltato all'altezza di Salerno in carreggiata Sud. Ne sono scaturite lunghe code di auto.

Chiuso per 5 ore un tratto dell'A2

Chiuso interamente il tratto dell'A2 in direzione Reggio Calabria dal chilometro 8,195 al chilometro 8,669, in prossimità del viadotto Grancano. Il traffico è stato deviato all'uscita obbligatoria presso lo svincolo di Salerno Fratte con prosecuzione verso la tangenziale di Salerno in direzione Pontecagnano e rientro in A2 in direzione Sud allo svincolo di Pontecagnano. Solo in tarda serata, grazie alla rimozione del mezzo, è stato possibile riaprire una corsia verso Sud. Ma si registrano ancora forti rallentamenti nella circolazione veicolare.