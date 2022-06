Tir carico di meloni si incendia sull’A16, i cocomeri invadono l’autostrada: traffico in tilt L’incidente in tarda mattinata nel territorio del comune di Vallata. Sul posto i vigili del fuoco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un tir carico di cocomeri prende fuoco mentre è in corsa sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa. Le fiamme in poco tempo divorano il mezzo. Tutti i cocomeri finiscono in strada, che è stata parzialmente chiusa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino, che sono riusciti a domare le fiamme. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi 27 giugno, sull'autostrada A 16, Napoli – Canosa, al Km. 98,900 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Vallata. L'uomo alla guida, proveniente da Palma Campania e diretto in Puglia per depositare il carico, non ha subito conseguenza, tranne un comprensibile spavento.

Lunghe code in autostrada Napoli-Bari

Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio è scoppiato su un autoarticolato in transito che trasportava angurie. Tre le squadre intervenute, una del distaccamento di Grottaminarda, una da Bisaccia e un'autobotte dalla sede centrale di Avellino. Le fiamme che hanno avvolto il pesante automezzo sono state spente dai pompieri. Ma le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione della carcassa del tir si sono protratte fino alle ore 16,30. Durante le operazioni di soccorso la corsia in direzione Canosa è rimasta chiusa al traffico. Per questo motivo si sono formate lunghe code di auto e ci sono stati molti disagi per i viaggiatori.

Sempre nella giornata di oggi, altri tre vasti incendi sono stati registrati in Campania. Un vasto incendio è scoppiato questa notte a Pozzuoli, nei pressi del Monte Barbaro e della Solfatara, le fiamme sono pericolosamente vicine alle case. Fin da questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco e la Protezione Civile della Campania, che stanno intervenendo anche su altri due incendi in provincia di Caserta. L'incendio più vasto si è registrato in località monte Barbaro, nel territorio di Pozzuoli. Altri due incendi si sono verificati in provincia di Caserta.