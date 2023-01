Tifosi dell’Ajax aggrediti a Napoli, ai domiciliari un ultras del gruppo Masseria Un ultras del gruppo Masseria di Napoli ai domiciliari: ha violato il divieto di dimora a cui era sottoposto per l’aggressione ad un tifoso dell’Ajax ad ottobre.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un ultras del Napoli è ai domiciliari per aver violato il divieto di dimora a Napoli inflittogli dopo l'aggressione ad un tifoso dell'Ajax avvenuta lo scorso 11 ottobre, alla vigilia del match che nel capoluogo partenopeo vedeva gli Azzurri di Spalletti sfidare i Lancieri di Amsterdam nella quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. L'uomo appartiene, fa sapere la Questura di Napoli, al gruppo Masseria della Curva A dello Stadio Diego Armando Maradona. L'uomo è ai domiciliari dopo l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari della Sezione VIII del Tribunale di Napoli ed eseguita quest'oggi da personale della Digos partenopea.

Era già stato sottoposto al divieto di dimora in città

Secondo gli inquirenti, l'uomo è ritenuto gravemente indiziato del reato di associazione per delinquere nonché, in concorso, di porto di armi e lesioni aggravate nei confronti di un tifoso proveniente dai Paesi Bassi per assistere al match Napoli-Ajax. L'uomo, peraltro, era già destinatario di un'altra misura restrittiva: lo scorso 9 dicembre, infatti, dopo le indagini della Digos sulle aggressioni ai tifosi dell'Ajax, era stato colpito dal divieto di dimora nel Comune di Napoli assieme ad altri tre ultras (gli altri due appartengono al Rione Sanità e ai Mastiffs), ma lo scorso 6 gennaio lo aveva violato. Una circostanza che ha fatto scattare l'aggravamento della misura cautelare, con l'uomo che quest'oggi è stato portato in regime di arresti domiciliari.

Le aggressioni ai tifosi dell'Ajax ad ottobre

Quella contro i tifosi dell'Ajax fu una vera "caccia all'uomo", che scattò in diverse zone della città da parte di diversi gruppi. Tra i casi più emblematici, quello di due giovani tifosi dell'Ajax di 32 e 36 anni, picchiati in vico Santa Maria dell'Aiuto in pieno centro storico mentre rientravano nel loro Bed & Breakfast da alcune persone arrivate a bordo di uno scooter armati di mazze e catene: finirono entrambi all'ospedale Vecchio Pellegrini, con sette giorni di prognosi per le ferite riportate. Stessa sorte per un altro gruppo di tifosi dell'Ajax, raggiunto e aggredito su via Depretis da un gruppo di ragazzi giunti a bordo di scooter e anche qui armati di spranghe e coltelli.