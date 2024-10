“Ti spacco la testa”, uomo picchia la fidanzata a Casoria: ancora violenza sulle donne per strada Dopo quanto accaduto nel quartiere Barra a Napoli, un nuovo caso di violenza sulle donne per strada, immortalato dalle telecamere a Casoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Soltanto nella giornata di ieri, il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli aveva denunciato un caso di violenza sulle donne avvenuto in strada: in un video, pubblicato dall'onorevole sui social, si vedeva un ragazzo picchiare la sua fidanzata nel quartiere napoletano di Barra. Nemmeno 24 ore più tardi, Borrelli denuncia un nuovo caso di violenza sulle donne per strada: in un video, condiviso nuovamente dal deputato, un altro ragazzo picchia e minaccia la fidanzata; le immagini arriverebbero da Casoria, nella provincia partenopea.

"Qualsiasi sia il motivo che abbia spinto quell’individuo (proprio non posso definirlo uomo) prima ad inveire contro la ragazza e poi ad aggredirla, non esistono giustificazioni, non si può assolutamente neanche minimamente tollerare un tale gesto. Arroganti, prepotenti e violenti contro chi, anche dal punto di vista della differenza fisica, non è in grado di reagire per poi magari tremare e piangere davanti ad un giudice per chiedere pietà (magari spronato dall’avvocato). Sono soggetti pericolosi e sono quelli che fanno più paura, perché quando abbassi le difese e gli concedi qualcosa ti azzannano" commenta Borrelli.

Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra prosegue: "È ovvio che la concezione che hanno dei rapporti umani e sociali, della donna, gli è stata trasmessa, gli è stata inculcata, dalle famiglie, dall’ambiente in cui hanno vissuto. Rieducazione sì, ma più che per salvare loro, per sovvertire l’ordine della cultura patriarcale e salvare le donne, le vittime degli abusi e delle violenze. Prima di poter anche solo pensare di fare qualsiasi altra cosa, occorre dare la possibilità alle donne di denunciare senza paura e vergogna, di allontanare chi le minaccia e di salvarsi".