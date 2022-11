Sparatorie ed esplosioni in Costiera, ma è solo un film: si gira The Equalizer 3 con Denzel Washington Ad Atrani, in Costiera Amalfitana, 5 giorni di riprese cinematografiche con scene d’azione e armi da fuoco. Il sindaco ai cittadini: “Solo un film, state tranquilli”

A cura di Pierluigi Frattasi

Sparatorie, esplosioni, scazzottate e colpi di karate in piena notte in Costiera Amalfitana. Ma non c'è da allarmarsi, è solo il set di un film d'azione. Il centro storico di Atrani per 5 giorni si trasforma nella location di Equalizer 3, il film che ha per protagonista la star hollywoodiana Denzel Washington, nei panni di Robert McCall, ex agente dei servizi segreti tornato a combattere per la giustizia. Nel film, prodotto da Sonypictures, Denzel è affiancato da Dakota Fanning e Gaia Scodellaro, mentre la regia è affidata ad Antoine Fuqua.

Il sindaco ai cittadini: "Solo un film, scusate il disturbo"

Per evitare spiacevoli equivoci – come chiamate notturne a polizia, carabinieri o vigili del fuoco – il sindaco di Atrani Luciano De Rosa Laderchi ha pubblicato un avviso pubblico avvertendo tutta la popolazione delle riprese cinematografiche.

Cari concittadini, la produzione del film The Equalizer 3 in data odierna ha comunicato che nei giorni: • martedì 15 novembre • mercoledì 16 novembre • giovedì 17 novembre • venerdì 18 novembre • sabato 19 novembre saranno effettuate delle riprese notturne tra le ore 20:00 e le ore 04:00, con utilizzo di armi da fuoco. Le aree interessate dalle riprese sono: •Piazza Umberto I •Via dei Dogi.

L'amministrazione comunale si è scusata in anticipo con la popolazione "per eventuali disagi o disturbi". Le riprese di Equilizer 3 sono iniziate nelle scorse settimane proprio nella Costiera Amalfitana. Tra le location scelte, oltre ad Atrani, anche Maiori e Minori. La produzione si è poi spostata a Napoli, in piazza del Gesù, dove dovrebbe restare fino al 25 novembre. Il film dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche il primo settembre 2023.