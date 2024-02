Testate, calci e pugni a poliziotti e carabinieri durante un controllo, 8 feriti: arrestati padre e figlio La vicenda nella serata di ieri, giovedì 1 febbraio, a Salerno. I carabinieri e i poliziotti aggrediti sono stati medicati: non hanno riportato gravi ferite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Momenti di follia nella serata di ieri, giovedì 1 febbraio, a Salerno, dove otto appartenenti alle forze dell'ordine, tra poliziotti e carabinieri, sono stati selvaggiamente picchiati da due uomini, padre e figlio: Alfonso e Carmine Irno sono così stati arrestati per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

Nella serata di ieri padre e figlio sono stati fermati dai militari dell'Arma e dagli agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un ordinario controllo in strada. In tutta risposta, i due uomini si sono scagliati con violenza contro gli operatori, colpendoli con testate, pugni e calci: in otto sono rimasti feriti – si tratta di quattro carabinieri della locale compagnia e quattro poliziotti della Squadra Mobile di Salerno; medicati, per loro non ci sono state gravi conseguenze. Dopo essere stati bloccati, invece, padre e figlio sono stati arrestati.