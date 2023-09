Test di Medicina, smentito De Luca: la domanda sulla Viennetta nei Tolc non c’è De Luca ha creduto alle lettere dei cittadini che si lamentavano dei test di Medicina ma le domande citate (e ridicolizzate) non sono presenti nei tanto contestati Tolc.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Test di Medicina 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Medicina: Cisia, nessun quesito ‘demenziale'

Vincenzo De Luca ha dato per vere cose che non esistono. Una tirata di mezz'ora durante il suo monologo social del venerdì sui test per l'accesso alla Facoltà di Medicina (che De Luca vorrebbe abolire), partendo dalle «lettere dei cittadini» ma senza verificare la veridicità di ciò che veniva dichiarato.

E così, l'ormai famosa (poiché diventata virale su Tiktok) presunta domanda sulla Viennetta, il notissimo gelato Algida e sulla romanesca "grattachecca" (la granita di strada) si è rivelata una bufala. Perché, semplicemente, nei Tolc, i test di Medicina o Veterinaria, questa domanda non c'è.

Leggi anche Corsi per i Test di Medicina 2023 Napoli, gli aspiranti dottori spendono ogni anno migliaia di euro

A dichiararlo è il Cisia, il consorzio che ha la responsabilità scientifica dei Tolc-Med e il Tolc-Vet, ovvero i test per l'accesso ai corsi di laurea magistrale di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria delle università statali: «Notizie totalmente infondate diffuse su diversi canali di comunicazione».

Il Consorzio mette nero su bianco in una nota che le prove Tolc-Med e Tolc-Vet «non contengono alcuna domanda di ‘cultura generale' sulla Viennetta Algida e sul suo inventore, sulla grattachecca (peraltro quiz salito alla cronaca nel 2011 e presente in test diverso da Medicina) e tantomeno le altre domande di cui abbiamo letto del tipo "Quale di queste parole non ha nulla in comune con le altre? Sfoggiare, depennare, castità, provare, cromare'».

Più in generale il Cisia precisa che i quesiti del Tolc-Med e del Tolc-Vet

vertono sugli argomenti elencati nella decretazione ministeriale e sono predisposti da specifiche commissioni disciplinari formate da esperti delle materie oggetto d'esame, che operano con massima attenzione e professionalità.

In effetti c'è un Decreto ministeriale che spiega la ratio e fissa argomenti e materie dei tanto discussi Tolc Medicina e Veterinaria. Per quel che riguarda la cosiddetta cultura generale, si punta a capire se il candidato, l'aspirante studente di Medicina abbia capacità di comprendere testi scritti in lingua italiana di diversa natura e con scopi comunicativi diversi e comprenda il lessico astratto, non comune o specialistico. I test all'uopo vengono redatti, dice il ministero dell'Università «partire da brevi testi di saggistica scientifica o di narrativa classica e contemporanea, oppure da brevi testi di attualità pubblicati in quotidiani e in riviste generaliste o specializzate».