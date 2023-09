Domande ai Test di Medicina ridicole secondo De Luca: “Viennetta o Grattachecca? Demenziali” “Darei vent’anni di carcere e le frustate con la canna di bambù a chi ha preparato questi test”: De Luca torna sulla vicenda dei quiz per Medicina.

Ormai i video-monologhi del venerdì di Vincenzo De Luca, nati anni fa su Lira Tv Salerno e con un boom d'ascolti on-line durante la crisi Covid, hanno un copione scientifico: durante i circa 40 minuti di discorso, il presidente della Regione Campania snocciola una parte di "show" che finisce su TikTok, dove è peraltro diventato uno dei politici più seguiti.

Da qualche tempo a questa parte lo show deluchiano è quasi sempre dedicato ad un tema, ovvero i test obbligatori per l'accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. De Luca ha annunciato battaglia per l'abolizione di questi test, annunciando di voler arrivare fino al conflitto istituzionale Stato-Regione, dunque davanti alla Corte Costituzionale, pur di abolire i quiz che "scremano" l'accesso dei tanti aspiranti studenti a Medicina.

In queste settimane il governatore sta leggendo mail inviategli da studenti e genitori: «Stiamo raccogliendo – afferma – testimonianze sulla vergogna costituita dai test per essere ammessi alla facoltà di Medicina. Continueremo la nostra battaglia, fino in fondo, e invito tutti i nostri concittadini a esprimere la propria protesta o il proprio disprezzo per tutte le forze politiche che non si impegnassero, da subito, a cancellare il numero chiuso per l'accesso a Medicina».

E via allo show, De Luca legge alcune missive: