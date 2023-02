Terzo scudetto del Napoli, Paolo Sorrentino riscrive la canzone di Lorella Cuccarini: “L’azzurro ti consola” Il regista premio Oscar Paolo Sorrentino riscrive “La notte vola” di Lorella Cuccarini in stile coro da stadio per il Napoli.

A cura di Redazione Napoli

Il regista e premio Oscar Paolo Sorrentino, tifosissimo del Napoli, come molti attende con ansia l'esito del campionato di calcio 2023 che – se il ruolino di marcia non cambierà – potrebbe regalare il fatidico terzo scudetto al Napoli già a fine aprile-inizio maggio, dunque con molte giornate d'anticipo rispetto alla conclusione del campionato di serie A.

Approfittando del Festival di Sanremo 2023 e in particolare del duetto fra Lorella Cuccarini e Olly che hanno intonato (e ballato) "La notte vola", la canzone portata al successo dalla Cuccarini negli anni Ottanta (1985 per la precisione, nella trasmissione tv "Odiens"), Sorrentino ha riscritto in chiave sportiva il refrain del testo invitando a cantarla allo stadio. Il video è su Instagram. Scrive il regista di "È stata la mano di Dio": «Io questo capolavoro l’ho cambiato così. Cantiamola qui e allo stadio»