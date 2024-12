video suggerito

Terzo mandato di De Luca in Campania, il Governo "sta valutando" di impugnare la legge Lo ha spiegato il sottosegretario alla presidenza Giovanbattista Fazzolari (FdI): "Credo che su una cosa così importante debba essere lo Stato a decidere"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Governo Meloni starebbe "valutando" di impugnare la legge della Regione Campania sui mandati del presidente, recentemente approvata e che "sblocca" la possibilità del terzo mandato di Vincenzo De Luca (Partito Democratico): lo ha spiegato il sottosegretario alla presidenza Giovanbattista Fazzolari (Fratelli d'Italia) ai cronisti presenti in Senato questa mattina. Una valutazione che si propagherebbe, poi, anche ad altre regioni dove la questione terzo mandato è particolarmente forte: non solo in Campania, ma anche ad esempio nel Veneto di Luca Zaia.

"Ci stiamo pensando", ha spiegato Fazzolari, "non lo sto seguendo io, non è semplicissimo perché alcune regioni rivendicano che avendo la facoltà di stabilire la propria legge elettorale avrebbero anche la facoltà di decidere il numero dei mandati. È quello che la presidenza del Consiglio sta studiando. Io reputo che su una cosa così importante debba essere lo Stato a decidere. Se poi la Costituzione dice una cosa diversa, ne prenderemo atto", ha concluso ancora Fazzolari.

Lo scorso 5 novembre, la Regione Campania aveva approvato la legge che "sblocca" la possibilità del terzo mandato per Vincenzo De Luca, con 34 favorevoli, un astenuto (Bruna Fiola) e 16 contrari. A votare a favore era stato anche lo stesso Partito Democratico, nonostante l'appello della segretaria nazionale Elly Schlein a non appoggiare il provvedimento: unica eccezione proprio Bruna Fiola, anche lei consigliera del Partito Democratico, che aveva preferito astenersi. A votare contro erano stati principalmente Fratelli d'Italia, Movimento Cinque Stelle e Lega, mentre gli esponenti del gruppo misto avevano votato non compatti.