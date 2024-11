video suggerito

Terzo mandato De Luca più vicino, via libera della commissione: insorgono le opposizioni La prima commissione del Consiglio Regionale della Campania approva la proposta di legge, terzo mandato più vicino. Le opposizioni: "Morte della democrazia"

A cura di Giuseppe Cozzolino

La candidatura di Vincenzo De Luca per un eventuale terzo mandato alla guida della Campania è più vicina: la prima commissione del Consiglio Regionale della Campania ha sì approvato la proposta di legge per il recepimento della norma nazionale che prevede l'ineleggibilità di un presidente che abbia compiuto due mandati, ma il computo dei mandati scatterà all'entrata in vigore della legge, che martedì prossimo sarà all'esame del consiglio. Di fatto, dunque, l'approvazione della legge spianerà la strada all'eventuale terzo mandato di Vincenzo De Luca. A votare a favore sono stati tutti i consiglieri del centrosinistra, mentre si sono opposti Movimento 5 Stelle e i consiglieri di centrodestra.

“In linea con il giorno destinato alla commemorazione dei defunti, abbiamo assistito alla morte della democrazia": così, in una nota alla stampa, i consiglieri regionali di centrodestra in Campania, letteralmente insorta contro l'approvazione da parte della commissione, "Con i costanti rinvii fino a sera e poi con la modalità di svolgimento della commissione, questa maggioranza ha scelto di calpestare non solo le regole della politica, ma anche la democrazia stessa e qualsiasi tentativo di dialogo messo in campo dalle opposizioni. Ci opporremo in Aula e daremo battaglia dentro e fuori dal Consiglio perché i cittadini campani sappiano che ci troviamo di fronte a un comitato di potere".

Ad alzare il tiro è invece Severino Nappi, capogruppo della Lega, che rincara la dose: "Chissà quali colori suggerirà oggi l’armocromista di fiducia alla Schlein dopo la figuraccia con De Luca. Per passare dal veto alla resa sono bastate 48 ore. È vero che la politica è diventata liquida, ma qui siamo all’incontinenza. Quel che è certo", ha aggiunto Nappi, "è che la Schlein ha dimostrato di non avere il controllo del suo partito in Campania. Dunque farebbe bene a dimettersi o, da questo momento, almeno eviti i proclami e riconosca che a casa sua, nel Pd, comanda De Luca".