Terza dose di vaccino Covid ai Prof in Campania, Figliuolo boccia De Luca: prima fragili e anziani In Campania sono partite oggi le terze dosi di vaccino anti-Covid per Prof di scuola e università. Ma il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus Francesco Paolo Figliuolo boccia la scelta del Governatore De Luca: “Priorità ad anziani over 60, personale sanitario e pazienti fragili”. La Regione: “Andiamo avanti lo stesso”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In Campania sono partite oggi le terze dosi di vaccino anti-Covid per Prof e personale scolastico e universitario e nelle prime ore sono già state fatte 243 iniezioni. Ma da Roma arriva la bocciatura del commissario straordinario all'emergenza Coronavirus Francesco Paolo Figliuolo: "La priorità per i richiami deve andare agli anziani over 60, al personale sanitario e ai pazienti fragili". Una indicazione che suona come una bocciatura per la linea scelta, invece, dal Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a capo dell'unità di crisi regionale.

Il pressing di De Luca sulle vaccinazioni a scuola

Sono 1.888 i docenti e gli addetti alla scuola e all'università che oggi avrebbero potuto fare la terza dose di vaccino anti-Covid in Campania, perché hanno già superato i 6 mesi dall'ultima somministrazione. La Regione Campania ha offerta la possibilità al personale scolastico e universitario di poter fare la terza dose, recandosi liberamente nel centro vaccinale, senza prenotazione. Numeri destinati a crescere anche nei prossimi giorni. La Regione, infatti, mira a stroncare sul nascere eventuali focolai che potrebbero sorgere in ambito scolastico.

A raffreddare gli animi a Palazzo Santa Lucia, però, è arrivata la circolare diffusa oggi pomeriggio dal Commissario Straordinario Figliuolo che non prevede la somministrazione di terze dosi al personale scolastico. Il generale si è rivolto alle Regioni chiedendo di accelerare le vaccinazioni con le terze dosi, ma indicando quali categorie "i soggetti ad elevata fragilità, il personale sanitario, gli ospiti e il personale delle Rsa, coloro che si sono vaccinati con il monodose Johnson & Johnson e tutti gli italiani che hanno più di sessant'anni". Escluse al momento, quindi, le vaccinazioni alle forze dell'ordine e ai professori, "salvo eventuali future raccomandazioni". Una linea che segue il cambio di passo impresso dal Governo che, dopo aver iniziato a vaccinare prima le categorie professionali, ha deciso poi di cambiare strategia, andando a coprire la parte più fragile della popolazione, nella quale nei primi mesi della pandemia si sono contate più vittime.

La Campania va avanti lo stesso

La circolare di Figliuolo, però, in Campania rischia di restare lettera morta. Per la Regione, infatti, non si tratterebbe di uno stop alla vaccinazione dei prof, quanto di una indicazione generale. Per cui le Asl andranno avanti con le vaccinazioni sul personale scolastico nei prossimi giorni. Oggi, all'Asl Napoli 1 Centro sono state eseguite, oltre alle vaccinazioni con terze dosi, anche 20.099 seconde dosi al personale scolastico, mentre sono state somministrate 11.384 terze dosi al personale sanitario.