Terza dose booster vaccino a Napoli per il personale scolastico e universitario: orari e sedi Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, ha fatto sapere che da oggi 4 novembre verrà somministrata la terza dose “booster” a tutto il personale scolastico e universitario che ha ricevuto la seconda dose da almeno sei mesi. I soggetti appartenenti a tale categoria e che rispondono a questo requisito riceveranno un sms per la convocazione, che sarà fatta per giornate, ma non per fasce orarie.

A cura di Federica Grieco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da oggi 4 novembre, l'Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro sarà impegnata nella somministrazione della terza dose "booster" del vaccino con il Covid a tutto il personale scolastico e universitario che ha ricevuto la seconda dose da almeno sei mesi.

Lo ha fatto sapere Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro, all'indomani dell'annuncio di Vincenzo De Luca, presidente della Regione, di un piano di vaccinazione di massa straordinario per questa categoria da concludere entro fine novembre. L'obiettivo è quindi somministrare circa 20mila dosi booster: tanti, infatti, risultano i soggetti appartenenti a questa categoria, considerata a maggior rischio di esposizione al virus, che hanno ricevuto la seconda dose dal almeno sei mesi.

L'Asl Napoli 1 Centro si servirà dei contatti che sono stati comunicati al momento dell'adesione alla piattaforma ‘Sinfonia' per inviare ai soggetti che rispondono a tale requisito un sms per la convocazione, che sarà fatta per giornate, ma senza l'indicazione di una fascia oraria. Nel caso in cui non ci si possa più presentare, si potrà comunque accedere anche in un secondo momento liberamente in uno dei centri vaccinali disponibili o presso uno dei distratti sanitari di base.

Leggi anche Covid: in Lombardia avviato un programma di monitoraggio per i danni polmonari a lungo termine

L'elenco dei centri vaccinali e dei distretti sanitari di base

Centro Vaccinale Mostra d'Oltremare dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 18

Centro Vaccinale Fagianeria Real Bosco di Capodimonte dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 18

Centro Vaccinale Isola di Capri, il venerdì dalle ore 9 alle ore 16

Centro Vaccinale distretti sanitari di base dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16