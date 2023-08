“Terrorizza e maltratta il figlio di 10 anni malato”, indagato colonnello dei carabinieri La Procura di Salerno ha iscritto nel registro degli indagati un colonnello dei carabinieri: avrebbe maltrattato la ex moglie e il figlio di 10 anni.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un colonnello dei carabinieri si sarebbe reso responsabile di continui e gravi maltrattamenti ai danni della ex moglie, dei parenti di lei e soprattutto del figlio della coppia, affetto da una seria patologia. I fatti sarebbero avvenuti nella provincia di Salerno, l'uomo è indagato dalla Procura locale a seguito della denuncia sporta dalla donna, assistita dall'avvocato Michele Sarno.

Diversi gli abusi, soprattutto psicologici, che secondo la denuncia presentata dalla ex moglie l'uomo avrebbe messo in atto ai danni del figlio di 10 anni, spalleggiato dalla madre, nonna paterna del piccolo. In un caso il bambino sarebbe stato spogliato per impedirgli di tornare dalla madre, un'altra volta sarebbe stato costretto a vedere film horror nonostante ne fosse terrorizzato. Nella querela vengono riferiti altri episodi, ancora, in cui il bambino sarebbe stato insultato e costretto a dormire al buio.

Il colonnello, sempre stando a quanto denunciato dalla donna, si sarebbe reso responsabile anche di "violenze fisiche e psicologiche" nei confronti della ex moglie e dei suoi parenti, provocando nelle vittime un permanente stato di ansia e paura che le avrebbe costrette a cambiare abitazione e abitudini di vita.