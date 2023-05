Terremoto oggi nei Campi Flegrei, una scossa sveglia gli abitanti di Pozzuoli La scossa, che è stata molto lieve, si è verificata alle 4.25, in piena notte: nonostante la bassa intensità, è stata distintamente avvertita da molti residenti.

A cura di Valerio Papadia

Ancora un brusco risveglio per molti residenti a Pozzuoli, città dei Campi Flegrei, nella provincia di Napoli: in piena notte, un'altra scossa di terremoto si è verificata nell'area. turbando il sonno dei cittadini. L'evento sismico è stato molto lieve, ma è stato comunque distintamente avvertito: la scossa si è verificata precisamente alle ore 4.25 di oggi, lunedì 22 maggio. Di magnitudo 0.7 della scala Richter, il terremoto è stato particolarmente avvertito dai cittadini di Pozzuoli in quanto si è verificato a soli 800 metri di profondità; dal lungomare di via Napoli alla zona della Solfatara, in molti sui social hanno scritto di essere stati svegliati dalla scossa.

Ieri sera un'altra scossa di terremoto nei Campi Flegrei

Una nottata movimentata, dunque, a Pozzuoli, che fa seguito a una serata movimentata, dal momento che il bradisismo – il fenomeno sismico che contraddistingue l'area dei Campi Flegrei – si era già fatto sentire. Alle 21.16 di ieri, domenica 21 maggio, infatti, c'è stata una scossa di magnitudo 2 – a una profondità di 2.4 chilometri – anche questa distintamente avvertita dalla popolazione.