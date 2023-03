Terremoto oggi a Napoli, ancora una scossa nei Campi Flegrei: boato avvertito a Pozzuoli e Agnano Trema ancora la terra nella caldera dei Campi Flegrei: una scossa, preceduta da un boato, è stata avvertita tra Pozzuoli e Napoli; magnitudo 1.1 l’intensità.

A cura di Valerio Papadia

Non si ferma l'attività sismica nei Campi Flegrei: una nuova scossa di terremoto è stata distintamente avvertita alle 8.53 di oggi, martedì 14 marzo, tra Pozzuoli e la zona occidentale di Napoli. Tantissimi i cittadini che riferiscono di aver avvertito distintamente il terremoto che, come spesso accade nei Campi Flegrei, è stato preceduto da un boato. La scossa è stata di magnitudo 1.1 della scala Richter e si è generata a una profondità di 2,6 chilometri; l'ipocentro è stato dunque molto superficiale, motivo per il quale il terremoto è stato avvertito in maniera così netta e in punti anche distanti della caldera dei Campi Flegrei.

L'intensa attività sismica dei Campi Flegrei è cominciata nella tarda serata di ieri, lunedì 13 marzo: intorno alle 23.40, una scossa di magnitudo 2.8 della scala Richter è stata avvertita nella zona della Solfatara, a Pozzuoli. L'evento sismico è stato, anche in questo caso, avvertito distintamente in tutta la città flegrea ma anche a Quarto e nei quartieri Agnano e Bagnoli, alla periferia occidentale di Napoli.