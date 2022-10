Terremoto Napoli, un’altra scossa ai Campi Flegrei nella notte, magnitudo 1,8 Seconda scossa di terremoto avvertita dalla popolazione in due giorni in zona Campi Flegrei. Torna la paura nell’area della caldera.

A cura di Redazione Napoli

I sensori dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato una nuova scossa di terremoto nell'area dei Campi Flegrei, poco dopo la mezzanotte di oggi, sabato 29 ottobre, alle 00.52. Il terremoto è stato stimato di magnitudo 1.8 (+/-0.3) scala Richter, con epicentro il golfo di Pozzuoli e profondità 4,1 km, dunque lieve ma comunque distintamente avvertito dalle persone in zona.

Secondo quanto riscontrato dai molti residenti che l'hanno segnalata sui social network la scossa è stata avvertita a Bacoli, ad Arco Felice, nella zona della Solfatara (via Pisciarelli); a Pozzuoli in via Napoli e in zona Anfiteatro ma anche nell'area ex Olivetti.

Anche ieri analoga scossa intorno alle 5.17 del mattino, ma più alta 2.1 di magnitudo pari a 1.3 gradi della scala Ritcher, con epicentro compreso tra via Celle e via Cigliano, non distante dalla Tangenziale di Napoli e dalla Necropoli Romana.