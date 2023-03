Terremoto Napoli, nella notte 10 mini-scosse ai Campi Flegrei Dieci mini-scosse nelle notte ai Campi Flegrei, avvertite distintamente dalla popolazione anche a causa dei forti boati che le precedono.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una serie di scosse di terremoto è stata registrata nella notte ai Campi Flegrei: la più forte, di 1.3 di magnitudo, è avvenuta attorno a mezzanotte, mentre le altre sono state di magnitudo inferiore a 1.0. Un totale di dieci scosse, quanto basta per spaventare la popolazione, visto che sono state accompagnate anche da alcuni boati nella notte. Non si sono registrati danni a persone o cose, ma la paura è tanta: appena sabato scorso, si era registrata una scossa di 2.6 di magnitudo che aveva scatenato il panico. Scosse di terremoto che nell'ultimo periodo sono diventate sempre più frequenti in tutto il territorio flegreo: di recente si sono registrate anche delle restrizioni del mare che hanno spaventato ulteriormente la popolazione.