Terremoto Napoli, due scosse sul Vesuvio e ai Campi Flegrei Due scosse di terremoto si sono susseguite, a distanza di circa 10 minuti, nel pomeriggio di oggi: la prima sul Vesuvio, poi quella sui Campi Flegrei.

A cura di Valerio Papadia

Trema la terra, nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 novembre, in quasi tutta la provincia di Napoli: due scosse si sono susseguite nel pomeriggio odierna, la prima sul Vesuvio, la seconda nei Campi Flegrei. La prima scossa si è registrata ad Ottaviano, proprio alle pendici del vulcano, alle ore 18.20 e ha avuto una magnitudo di 2.6 della scala Richter. La seconda scossa si è invece registrata alle ore 18.33 nella caldera dei Campi Flegrei: la magnitudo, in questo caso, è stata di 2 della scala Richter: l'evento sismico è stato avvertito in gran parte di Pozzuoli, ma anche nell'area Ovest di Napoli.

Questa mattina un'altra scossa ai Campi Flegrei

Soltanto poche ore fa, nella mattinata odierna, un'altra scossa di terremoto si era registrata nei Campi Flegrei. Il precedente evento sismico di oggi si è verificato nella caldera del supervulcano alle ore 11.30 e ha avuto una magnitudo di 1.5 della scala Richter. Come reso noto dal sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni, l'evento sismico di questa mattina è stato accompagnato da un boato.