Tre scosse di terremoto con epicentro a Lacedonia (Avellino): 2.0 di magnitudo la maggiore Scosse di terremoto con epicentro a Lacedonia, in Alta Irpinia: la più alta di 2.0 di magnitudo. Non si registrano danni a persone o cose.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Tre scosse di terremoto si sono registrate nel tardo pomeriggio di oggi in Irpinia, con epicentro vicino Lacedonia. Le tre scosse sono avvenute nel raggio di due ore: la più bassa di magnitudo 1.4, la più forte di 2.0 di magnitudo. Non si registrano danni a persone o cose. La scossa più forte si è registrata a 20 chilometri di profondità. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia di Roma.

La prima, di 1.4 di magnitudo, si è registrata alle 19.23 ora italiana. Subito dopo, alle 19.35, si è registrata la seconda, di 1.5 di magnitudo. Alle 21.07 invece c'è stata la scossa più forte delle tre registrate oggi, che ha raggiunto 2.0 di magnitudo. Tutte con epicentro nella stessa zona, a poco più di 3 chilometri dal centro di Lacedonia, città che sorge sull'Appennino Campano a ridosso dei confini con Puglia e Basilicata e corrispondente all'antica Aquilonia in Hirpinis (in italiano Aquilonia degli Irpini), importante città romana lungo la via Appia che collegava l'Urbe con Brindisi.