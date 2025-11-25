napoli
Campi Flegrei

Terremoto 3.3 ai Campi Flegrei stasera alle 23.21, sentito in tutta l’area

Terremoto bradisismico magnitudo 3.3 nell’area Flegrea, distintamente avvertito dalla popolazione.
A cura di Redazione Napoli
Campi Flegrei

Terremoto magnitudo 3.3 stasera, martedì 25 novembre ai Campi Flegrei alle 23.21. Il sisma, generatosi alla profondità di 2.7 km sotto il livello del suolo, nell'area della Solfatara e anticipato da un'altra scossa 1.1 è stato distintamente avvertito in tutta l’area della caldera vulcanica: Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Monterusciello, Arco Felice e nei quartieri napoletani del quadrante occidentale,  Soccavo, Pianura, Bagnoli, Agnano, tutti ovviamente nell'area flegrea.

Altre scosse si sono poi susseguite – lo si vede dai monitor di controllo online che rilevano l'attività dei sismografi Ingv della rete flegrea, in particolare quello della Solfatara – seppur di minore intensità. Si tratta dunque di uno sciame sismico. Oggi c'erano già state altre manifestazioni sismiche ma nessuna aveva superato l'1,5 della scala Richter.

Cronaca
Terremoti
Ultima ora
