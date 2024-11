Terremoto Campi Flegrei oggi: sciame sismico nell’area della caldera

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

La scossa che si è verificata alle 18.33 di oggi nei Campi Flegrei – quasi in concomitanza con un terremoto sul Vesuvio – non è stata purtroppo un caso isolato: uno sciame sismico è in corso nella caldera del supervulcano, tra Pozzuoli e il versante occidentale di Napoli. Il Comune di Pozzuoli, infatti, ha informato la cittadinanza che, nella serata di oggi, lunedì 25 novembre, sono già 14 le scosse di terremoto che si sono susseguite: la più intensa ha avuto una magnitudo di 2.2 della scala Richter. Scrive l'amministrazione flegrea:

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore 17:52 (UTC 16:52 del 25.11.2024) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 14 terremoti con magnitudo Md≥ 0.0 (2 localizzati) e magnitudo massima Md=2.2± 0.3

Il post pubblicato sui social dal Comune di Pozzuoli prosegue:

L’evento più significativo, localizzato nei pressi di via Cupa Cigliano si è prodotto alle 18:32 ora locale (UTC 17:32) alla profondità di 2.7 km con magnitudo Md=2.2± 0.3. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree prossime all’epicentro

In conclusione, l'amministrazione guidata dal sindaco Gigi Manzoni scrive:

In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno