napoli
video suggerito
video suggerito
Campi Flegrei

Terremoto Campi Flegrei oggi magnitudo 2.8, sciame sismico in mattinata,

Mattinata “agitata” ai Campi Flegrei: scosse di magnitudo lieve ma distintamente avvertite dalla popolazione dell’area.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Redazione Napoli
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Campi Flegrei

Stamattina ai Campi Flegrei c’è stato il solito rosario di scosse  ben avvertite da chi vive nella zona della Solfatara a Pozzuoli. Una sfilza di movimenti magnitudo la più forte  è stata per ora 2.7, distintamente avvertita.

Rientrano nel comportamento tipico dell’area in fase di bradisismo attivo, ma tutte cadenzate in maniera ravvicinata, dalle 11 circa all'una del pomeriggio.

Immagine

Ieri è stato reso noto il bollettino Ingv relativo alla settimana dal 10 al 16 novembre: 88 eventi sismici con magnitudo massima di 2.1 . Di questi, 24 relativi a due sciami sismici con epicentri prevalentemente nella zona di Solfatara – Pisciarelli.  Si ha la conferma di quanto già rilevato nelle scorse settimane: che dal 10 ottobre si registra un aumento della velocità media di sollevamento che attualmente si assesta a circa 25 mm/mese rispetto ai 15 mm/mese (sempre di media) che si registravano dagli inizi di Aprile. Nell'anno solare in corso il massimo sollevamento registrato (al Rione Terra) è di circa 19 cm.

Leggi anche
Terremoto ai Campi Flegrei, scossa questa mattina di magnitudo 1.8: avvertita a Napoli e Pozzuoli
Immagine
Cronaca
Terremoti
0 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta
Nel covo del boss foto di famiglia con Di Fenza, candidato in Campania con Forza Italia
Roberto Fico: "Ho detto io no a Pasquale Di Fenza candidato alle Elezioni Regionali col centrosinistra"
È il consigliere dei balletti con la controversa tiktoker Rita De Crescenzo (che lo appoggia alle elezioni)
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views