Terremoto Campi Flegrei oggi magnitudo 2.8, sciame sismico in mattinata,

Stamattina ai Campi Flegrei c’è stato il solito rosario di scosse ben avvertite da chi vive nella zona della Solfatara a Pozzuoli. Una sfilza di movimenti magnitudo la più forte è stata per ora 2.7, distintamente avvertita.

Rientrano nel comportamento tipico dell’area in fase di bradisismo attivo, ma tutte cadenzate in maniera ravvicinata, dalle 11 circa all'una del pomeriggio.

Ieri è stato reso noto il bollettino Ingv relativo alla settimana dal 10 al 16 novembre: 88 eventi sismici con magnitudo massima di 2.1 . Di questi, 24 relativi a due sciami sismici con epicentri prevalentemente nella zona di Solfatara – Pisciarelli. Si ha la conferma di quanto già rilevato nelle scorse settimane: che dal 10 ottobre si registra un aumento della velocità media di sollevamento che attualmente si assesta a circa 25 mm/mese rispetto ai 15 mm/mese (sempre di media) che si registravano dagli inizi di Aprile. Nell'anno solare in corso il massimo sollevamento registrato (al Rione Terra) è di circa 19 cm.