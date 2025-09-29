napoli
Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.0 alle 7.07 di oggi 29 settembre

Una scossa di magnitudo di 2.0 poco distante dal Lungomare di Pozzuoli: non si registrano danni a persone o cose-
A cura di Giuseppe Cozzolino
Scossa di terremoto ai Campi Flegrei questa mattina: alle 7.07 di oggi, la terra ha tremato con epicentro in mare, proprio di fronte il Lungomare di Pozzuoli di via delle Terme. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha comunicato che la magnitudo registrata è di 2.0 con una profondità di appena tre chilometri.

