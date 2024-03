Terremoto ai Campi Flegrei, tre scosse alle 22,25 del 12 marzo: avvertite anche a Napoli Tre scosse di terremoto si sono verificate ai Campi Flegrei attorno alle ore 22,25 di oggi, martedì 12 marzo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Una serie di scosse di terremoto si è verificata ai Campi Flegrei attorno alle ore 22,25 di oggi, martedì 12 marzo 2024. Alle 22,25 e 50 secondi si è registrata una scossa di magnitudo attualmente stimata in 1.2 ad una profondità attualmente stimata in 2,9 chilometri ed epicentro nella zona degli Astroni. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione anche nei quartieri occidentali di Napoli, come Bagnoli, Pianura e Agnano. Il terremoto è stato seguito da altre due scosse a brevissima distanza temporale e preceduto da una terza scossa di magnitudo 1.3, ad una profondità di 1,6 chilometri, avvenuto attorno alle ore 22,00, con epicentro a Pozzuoli.

A Bacoli, intanto, il sindaco Josi della Ragione ha annunciato che il Comune ha ottenuto un finanziamento per l'adeguamento anti-sismico di tutte le scuole della città:

Ci siamo riusciti! Abbiamo ottenuto più di 300.000 € per la sicurezza antisismica di tutte le scuole di Bacoli. Sono ben 11 i finanziamenti della Regione Campania che assicuriamo alla nostra città. È un lavoro che stiamo svolgendo da anni. Ancor prima della nuova fase critica del bradisismo. E che ci ha permesso di intervenire sulle fondamenta delle strutture didattiche più antiche del paese: la scuola di Baia e la Marconi. Effettueremo le verifiche sulla vulnerabilità sismica. Per poter poi continuare i lavori di miglioramento strutturale dei luoghi in cui studiano e giocano i nostri bambini, ragazzi, alunni. Uno sforzo che riteniamo prioritario, soprattutto nel nostro territorio. Ringrazio l’assessore regionale Lucia Fortini, sempre attenta alla sicurezza delle nostre scuole. Ringrazio il vicesindaco Marianna Illiano e l’Ufficio Tecnico Comunale per aver tanto lavorato al fine di ottenere questi fondi molto utili per la prevenzione. Insieme, nulla è impossibile. Un passo alla volta.