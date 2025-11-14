napoli
Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 2.3 sul Vesuvio alle 4,31: avvertita dalla popolazione

Terremoto di magnitudo 2.3 alle ore 4,31 di oggi sul Vesuvio, tra Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio.
A cura di Pierluigi Frattasi
Il Gran Cono del Vesuvio
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata sul Vesuvio questa notte, venerdì 14 novembre, attorno alle ore 4,31, dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato localizzato con epicentro tra Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio, ad una profondità attualmente stimata di circa 2 chilometri ed è stato distintamente avvertito dalla popolazione dei comuni del vesuviano e nell'area est di Napoli. Il terremoto è avvenuto a circa 5 chilometri di distanza da Portici e a 6 chilometri da Torre del Greco ed Ercolano. Ed è stato avvertito anche nei comuni della provincia di Salerno, come Scafati.

Il terremoto di magnitudo 2.3 registrato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano
Al momento, a quanto si apprende, non si registrerebbero danni a cose o persone. I terremoti sul Vesuvio non hanno legami con l'altro vulcano dei Campi Flegrei, che si trova a nord di Napoli. Come ha spiegato più volte l'Osservatorio Vesuviano, infatti, le scosse che si registrano sul Vesuvio sono causate dall'abbassamento del cratere. Il Vesuvio è un complesso vulcanico composto dal Monte Somma, la caldera più antica, e dal Vesuvio vero e proprio, con il caratteristico cono, nato all'interno della caldera, dopo l’eruzione che distrusse Pompei nel 79 d.C. Dal 1944, dopo l'ultima eruzione, il vulcano è entrato in fase di quiescenza. Ad oggi si registra attività fumarolica e bassa sismicità. I terremoti avvengono quasi tutti a circa 1-2 chilometri di profondità. Il suolo sul Vesuvio si abbassa di circa 6 millimetri all'anno.

L’epicentro del sisma delle ore 4,31 del 14 novembre
L’epicentro del sisma delle ore 4,31 del 14 novembre
Attualità
Terremoti
napoli
