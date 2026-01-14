Terremoto a Napoli, sciame sismico questa mattina ai Campi Flegrei: 2.5 la scossa più intensa

Uno sciame sismico è iniziato questa mattina, mercoledì 14 gennaio, nei Campi Flegrei: già diverse le scosse che si sono susseguite poco dopo le 9.

Mattinata brusca quella di oggi, mercoledì 14 gennaio, per chi vive nei Campi Flegrei: uno sciame sismico è iniziato poco dopo le ore 9. Due scosse di terremoto, infatti, si sono susseguite a breve distanza a partire dalle 9.04; l'evento più intenso ha avuto, come comunicato dall'Ingv, una magnitudo di 2.5 della scala Richter. Le due scosse – soprattutto quella più significativa – sono state distintamente avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli tra Agnano e Bagnoli, quartieri della periferia Ovest di Napoli che rientrano nella caldera dei Campi Flegrei.

"L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 09:03 del 14/01/2026 (UTC 08:03) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei" ha scritto su Facebook il Comune di Pozzuoli. "In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno" ha scritto ancora l'amministrazione comunale flegrea.