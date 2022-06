Terremoto a Napoli oggi: scossa in zona Solfatara ai Campi Flegrei Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente tra Pozzuoli e la zona occidentale di Napoli alle 15.10 circa di oggi, venerdì 3 giugno.

A cura di Valerio Papadia

Una scossa di terremoto ha fatto tremare la terra nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 giugno 2020, nei Campi Flegrei, tra Pozzuoli e la zona occidentale di Napoli. L'evento sismico, di magnitudo 1.5 della scala Richter, si è verificato intorno alle 15.10 nella zona della Solfatara a Pozzuoli: l'ipocentro è stato localizzato a circa 1,5 chilometri, una profondità molto esigua, motivo per il quale la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, soprattutto nella parte alta della città flegrea. Come sempre quando si verificano eventi del genere, i residenti si sono riversati sui social network per scambiarsi informazioni e sensazioni sul terremoto: nel gruppo Facebook "Quelli della zona rossa del vulcano Campi Flegrei" tantissimi cittadini, sia nella zona della Solfatara, ma anche da quella del lungomare di Pozzuoli, così come in via Pisciarelli ad Agnano, hanno dichiarato di aver sentito una scossa abbastanza forte.

La zona dei Campi Flegrei, come è d'obbligo precisare, è altamente sismica, perché interessata dalla presenza dell'omonimo supervulcano, considerato tra i più pericolosi d'Europa. L'area dei Campi Flegrei è caratterizzata anche dal fenomeno del bradisismo, che comporta un costante abbassamento e innalzamento del suolo e che ora si trova in una sua fase ascendente (quindi di innalzamento), che può comportare una frequenza maggiore di eventi sismici.