Terremoto a Napoli oggi, scossa di magnitudo 2.0 all’interno del cratere del Vesuvio Scossa di terremoto all’interno del Vesuvio: magnitudo 2.0, avvertita in tutti i comuni limitrofi, ma non si registrano danni a persone o cose.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una scossa di terremoto si è registrata questa mattina alle 8:38 all'interno del cratere del Vesuvio. Lo ha comunicato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa, di 2.0 di magnitudo, è stata ben avvertita anche perché avvenuta in superficie, ovvero ad una profondità pari a zero. Non si registrano danni a persone o cose, ma la scossa è stata avvertita distintamente da diversi residenti nei comuni lungo le pendici del vulcano, ed in particolare nelle zone alte di San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia e Somma Vesuviana.