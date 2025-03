Terremoto a Napoli, nuova scossa di magnitudo 3.5 ai Campi Flegrei oggi alle 19,44

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Una scossa di terremoto è stata registrata alle ore 19,44 di oggi, venerdì, 14 marzo 2025 ai Campi Flegrei, dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Stando a quanto rivelato, la magnitudo dell'evento sismico è stata di 3.5 della scala Richter, mentre l'epicentro è attualmente stimato nella zona di via Napoli, tra Pozzuoli e Bagnoli, ad una profondità di 2,8 km. Si tratta di dati approssimativi, che dovranno poi essere confermati nelle prossime ore. Si tratta del sisma più forte energeticamente dopo il terremoto di magnitudo 4.4 registrato ai Campi Flegrei alle ore 1,25 della notte di giovedì 13 marzo.

A Fuorigrotta folla per il concerto Almamegretta

Nella zona della Casa della Musica a Fuorigrotta, intanto, folla di spettatori per il concerto degli Almamegretta, dove c'è il tutto esaurito. Intanto, nei quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli le scuole resteranno chiuse fino a lunedì, su disposizione del sindaco Gaetano Manfredi, per consentire le verifiche strutturali dei tecnici. In città sono ancora in corso i controlli per il sisma di giovedì notte. In via Pigna al Vomero, zona Case Puntellate, presidio fisso degli agenti di Polizia Locale, dopo la caduta di calcinacci avvenuta ieri.