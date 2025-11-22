Terremoto 2.2 oggi ai Campi Flegrei, epicentro a Pozzuoli, in mare, zona via Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un sisma di magnitudo 2.2 è stato registrato oggi alle 15.04 nei Campi Flegrei. La scossa, avvertita nell’area flegrea ha come epicentro l'area di Pozzuoli e precisamente il mare antistante via Napoli, la strada del lungomare puteolano, alla profondità di 2.8 chilometri sotto il livello del suolo. Ovviamente il sisma rientra nella normale attività bradisismica e conferma la fase di instabilità della caldera vulcanica flegrea. Non si segnalano danni o conseguenze.

«L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro» scrive in una nota l'Amministrazione comunale di Pozzuoli. Sui social c'è chi dice di aver sentito chiara la scossa anche nel quartiere napoletano di Bagnoli, in zona Dazio, lì dove c'è la fermata della Cumana.