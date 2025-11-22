napoli
Campi Flegrei

Terremoto 2.2 oggi ai Campi Flegrei, epicentro a Pozzuoli, in mare, zona via Napoli

Sisma nel primo pomeriggio di oggi, 22 novembre, magnitudo 2.2.
A cura di Redazione Napoli
Immagine
Campi Flegrei

Un sisma di magnitudo 2.2 è stato registrato oggi alle 15.04 nei Campi Flegrei. La scossa, avvertita nell’area flegrea ha come epicentro l'area di Pozzuoli e precisamente il mare antistante via Napoli, la strada del lungomare puteolano, alla profondità di 2.8 chilometri sotto il livello del suolo. Ovviamente il sisma rientra nella normale attività bradisismica e conferma la fase di instabilità della caldera vulcanica flegrea. Non si segnalano danni o conseguenze.

«L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro» scrive in una nota l'Amministrazione comunale di Pozzuoli. Sui social c'è chi dice di aver sentito chiara la scossa anche nel quartiere napoletano di Bagnoli, in zona Dazio, lì dove c'è la fermata della Cumana.

Cronaca
Terremoti
Immagine
napoli
