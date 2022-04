Terremoti in Bosnia 5.1 e a Casalnuovo 2.4 in contemporanea avvertiti anche a Napoli Le due scosse attorno alle 6,30 del mattino. L’Osservatorio Vesuviano: “Eventi non collegati al Vesuvio o ai Campi Flegrei”

A cura di Pierluigi Frattasi

Due terremoti uno in Bosnia, di magnitudo 5.1, e l’altro a Casalnuovo, in provincia di Napoli, di magnitudo 2.4, si sono registrati questa mattina quasi in contemporanea, divisi solo da una manciata di secondi: alle ore 6:27:13 il secondo, che ha preceduto quello bosniaco avvenuto alle 6:27:55. I due eventi potrebbero non essere collegati. Sicuramente, il terremoto in Campania di Casalnuovo non è legato alla zona vulcanica del Vesuvio e dei Campi Flegrei, come confermato dall'Osservatorio Vesuviano – Ingv a Fanpage.it. Le scosse sono state avvertite questa mattina anche in diversi centri della Campania e della Puglia, sia nella zona di Napoli, che in quella a nord di Bari, e sono stati registrati dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano.

Terremoto a Casalnuovo di magnitudo 2.4

Il terremoto di Casalnuovo di Napoli è avvenuto alle ore 6:27:13 a 2 chilometri a nord ovest dal comune e ad una profondità di 2 chilometri. A 3 chilometri di distanza da Acerra e Afragola e a 13 chilometri da Napoli. La zona di Casalnuovo non è soggetta storicamente a terremoti, che sono legati di solito o alla zona vulcanica del Vesuvio e dei Campi Flegrei, oppure a quella Appenninica. Non è escluso che ad una analisi più approfondita nelle prossime ore nel bollettino sismologico nazionale, l'epicentro possa essere spostato più ad Est verso l'appennino, che invece è zona sismica.

Il terremoto registrato in Bosnia Erzegovina di magnitudo 5.1, invece, è avvenuto, secondo le prime rilevazioni, a 22 chilometri di profondità. L'epicentro sarebbe stato localizzato a Ljubinje, pochi chilometri a sud di Mostar. Si tratta di un sisma di intensità minore rispetto a quello di due giorni fa. In quel caso avvertito distintamente anche in Italia.

Bianco (Osservatorio Vesuviano): "Nessun legame con Campi Flegrei o Vesuvio"

Contattata da Fanpage.it, la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano-Ingv, Francesca Bianco, ha chiarito che i due eventi "non sono sicuramente collegati all'attività sismica dei Campi Flegrei e del Vesuvio".