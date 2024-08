video suggerito

Rubata l’identità al sindaco di Castellammare: la sua foto usata per messaggi truffa Luigi Vicinanza ha denunciato alla Polizia un tentativo di furto di identità: qualcuno sta usando la sua foto associata ad un numero di telefono che non conosce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

La foto, senza dubbio, è quella di Luigi Vicinanza, ex direttore de L'Espresso e da giugno 2024 sindaco di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. E anche la descrizione sotto il numero va in questa direzione: c'è il nome del Primo Cittadino, carica compresa. Abbastanza per ritenere che all'altro capo del telefono ci sia proprio lui. Invece, tutto falso: è un tentativo di furto di identità, presumibilmente per commettere delle truffe sfruttando il nome, e di conseguenza la credibilità, di una carica pubblica.

A raccontarlo, con un post su Facebook, è lo stesso Vicinanza (quello vero, stavolta), che ieri sera, 26 agosto, ha messo in guardia i propri concittadini e ha comunicato di avere già sporto denuncia presso la Polizia di Stato. Quel numero, fa sapere, non è il suo, non lo conosce e non sa chi ci sia dietro. Quindi, l'avvertimento a diffidare da telefonate o messaggi che arrivino da quel mittente. Scrive il sindaco di Castellammare di Stabia:

Occhio! Qualche imbroglione sta usando questo numero di cellulare spacciandosi per me. È un clamoroso falso, un tentativo di furto di identità. Un fatto grave segnalatomi poco fa da un consigliere comunale. Ho già informato la DIGOS che saprà svolgere tutti gli accertamenti del caso.