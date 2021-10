Tentato furto alla farmacia ai Colli Aminei, presa coppia di ladri. Uno ferito durante la fuga La Polizia ha arrestato due ladri che, all’alba di oggi, 19 ottobre, stavano cercando di rubare dal distributore automatico all’esterno di una farmacia dei Colli Aminei; uno dei criminali, vistosi scoperto, ha tentato la fuga ma dopo aver scavalcato un muretto per raggiungere una vicina pineta è caduto e si è ferito.

Due ladri sono stati arrestati dalla Polizia all'alba di oggi, 19 ottobre, dopo un tentativo di furto ai danni di una farmacia dei Colli Aminei. La coppia è stata bloccata da una pattuglia del commissariato Vomero-Arenella al termine di un breve inseguimento; durante la fuga uno dei due criminali si è ferito mentre cercava di scavalcare un muretto per scappare nella pineta vicina. I ladri, stando a quanto ricostruito, avevano preso di mira il distributore automatico che si trova all'esterno, in strada, in un orario in cui l'attività era ancora chiusa.

È accaduto intorno alle 6 di stamattina, orario in cui le strade cominciano a riempirsi, in particolar modo viale Colli Aminei, sempre molto trafficata. La pattuglia della polizia, in transito lungo il vialone nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, si è accorta dei due che stavano armeggiando sul distributore e si è rapidamente avvicinata. I ladri, vistisi scoperti, hanno desistito e hanno tentato di fuggire a piedi; uno di loro si è ferito; è stato accompagnato in ospedale per i controlli del caso, le sue condizioni di salute non sono gravi.

A raccontare l'accaduto anche Giuliana De Lorenzo, consigliera della III Municipalità, che punta sulla recrudescenza di episodi di questo tipo in zona. "Stamattina – scrive – c'è stato un tentativo di furto alla farmacia Maddaloni. I malviventi beccati sul fatto dalle forze dell’ordine hanno provato a scappare, uno di loro si è lanciato dal cancello confinante con la pineta, ferendosi. Tante persone si sono spaventate per le urla di dolore. Insomma, non si può mai stare tranquilli".